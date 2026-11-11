Zaynab Dosso: «Io a scuola negli Usa. Mi manda Jacobs...»

La saggezza è nel nome, il coraggio nella scelta di rimettersi in gioco. Zaynab Dosso si separa dal suo allenatore Giorgio Frinolli e riparte dall’Alabama con Ken Harnden. L'obiettivo della campionessa del mondo nei 60 metri è di migliorarsi sui 100, dove è primatista italiana (11.01), e tener fede, a Los Angeles 2028, alla promessa fatta a sé stessa a Parigi: lasciare la pista senza rimpianti. Da dove nasce questa scelta? «Sono campionessa del mondo dei 60 metri, ma voglio crescere e dimostrare che valgo anche nei 100. Non significa che prima non abbia funzionato niente, nè voglio sminuire il lavoro fatto perchè ho imparato tantissimo. Semplicemente, penso di non essere stata nelle condizioni di esprimere il meglio di me sui 100».

Le parole di Zaynab Dosso

Come ha accolto Giorgio la sua decisione? «Siamo rimasti in ottimi rapporti: nei giorni scorsi siamo andati a cena con tutto il gruppo. Per me continua a essere un punto di riferimento. Ha approvato la scelta di Ken, dicendomi che, tra gli allenatori considerati, era la persona giusta. Il suo benestare conta molto. Sono felice che il nostro rapporto non si sia rovinato perché ho sentito il bisogno di respirare un’aria diversa». Si è confrontata anche con Marcell Jacobs sulla sua esperienza americana? «Sì, nei mesi successivi a Birmingham mi è stato vicino, mi ha dato consigli e mi ha raccontato come si lavora in America. Le esperienze degli altri, però, appartengono agli altri: la mia sarà la mia». Con quale spirito affronta questa nuova avventura? «Mi sento una ragazzina che sta per cominciare qualcosa di nuovo. Questa settimana ho avuto un assaggio della preparazione: sto facendo cose mai fatte prima e mi entusiasma, è come tornare a scuola. Voglio continuare a crescere anche come persona: è da lì che nasceranno i veri cambiamenti».

L'importanza dell'atletica

Dalla Costa d’Avorio a Rubiera, poi Roma e adesso gli Stati Uniti: che cosa si porta dietro della bambina che era? «La voglia di imparare ogni giorno, l’energia e il desiderio di rimanere fedele a me stessa. La determinazione a lottare per i miei sogni c’è da quando dovevo distinguermi tra i miei mille cugini. Mi ha accompagnata a Rubiera e poi a Roma. Cerco di affrontare tutto con il sorriso, ma anche con lucidità. Ogni esperienza mi ha portata fin qui: non rinnego nessuna delle mie scelte e sono felice del percorso fatto». Quanto l'ha aiutata l’atletica a trovare la sua voce? «Tantissimo. Ero introversa, facevo fatica a esprimermi e tendevo a reprimere tutto. Vengo da una famiglia molto chiusa, in cui alla donna viene richiesto di comportarsi in un certo modo e di portare rispetto all’uomo. Avevo difficoltà soprattutto con gli adulti: anche con Giorgio all’inizio faticavo a dire ciò che pensavo o di cui avevo bisogno. L’atletica mi ha insegnato a dire sì e a dire no, mi ha permesso di essere me stessa. Mi sono detta: “Se riesco a farlo in uno stadio pieno, alle Olimpiadi, perché non dovrei riuscirci nella vita?”».

Dal Mondiale vinto al ko negli Europei

Diventare campionessa del mondo dei 60 metri l'ha liberata dalla pressione di dover dimostrare sempre qualcosa? «Mi ha dimostrato che essere ossessionati e pensare di non meritare certi risultati può limitarci. Godersi il percorso è fondamentale. Quando mi sono rilassata, mi sono detta: “Puoi farcela, hai lavorato tantissimo, te lo meriti”. I risultati sono arrivati grazie al lavoro, non perché li pretendevo.». La sconfitta nei 100 metri agli Europei di Birmingham cosa le ha insegnato? «A volte le sconfitte insegnano più delle vittorie, perché ti costringono a chiederti che cosa sia successo. Bisogna capire che cosa funziona e che cosa no, senza limitarsi a ripetere: “La prossima volta andrà meglio”. Una carriera non può procedere per tentativi: servono scelte lucide».

Dosso: "Da Los Angeles voglio uscire realizzata"

Quel centesimo che la separa dal muro degli undici secondi rappresenta uno stimolo o rischia di diventare un'ossessione? «Non è un’ossessione e neppure il mio unico stimolo. Con la mia velocità di base, un buon allenamento e tutti gli elementi al posto giusto, credo di poter ambire a qualcosa di più di 10”99. So di dover migliorare, ma anche di poterlo fare. Con il nuovo allenatore ci siamo dati l’obiettivo di arrivare a Tokyo ed essere tra le prime cinque». Facciamo un gioco. Finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: al di là del cronometro, che cosa vorrebbe poter dire di sé? «Di aver avuto il coraggio di credere e investire su me stessa, anche quando nessun altro lo ha fatto. Vorrei potermi dire: “Hai creduto nei tuoi sogni e compiuto quel passo in più per realizzarli”. Da qui ad allora voglio mettercela tutta. Dalla pista di Parigi sono uscita piangendo, da quella di Los Angeles voglio uscire pienamente realizzata, sapendo di aver mantenuto la promessa fatta a me stessa a Parigi».