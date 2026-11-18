La storia di Daniele Inzoli racconta il segreto del suo successo . Una famiglia che ha fatto dello sport una seconda lingua: mamma Danielle è un'ex atleta, mentre col fratello Francesco , oltre ad un legame sanguigno, condivide anche la pedana. Da questa palestra di vita il talento milanese, campione del mondo Under 20 a Eugene (8,15 metri), ha spiccato il volo e non ha intenzione di atterrare, se non a Los Angeles. Ha iniziato con i 100 metri ed è diventato il “ragazzo più veloce di Milano”: come è arrivato al salto in lungo? “Sono più portato per il lungo, ma il desiderio di correre i 100 metri c’è ancora. Nella prossima stagione proverò a gareggiare anche nello sprint, magari in qualche appuntamento importante” . Quali campioni le hanno fatto innamorare dell’atletica? “Sicuramente Usain Bolt . Ho vissuto gli ultimi anni della sua carriera ed era lui a portarmi davanti alla televisione per guardare le gare. Un’altra atleta che mi è sempre piaciuta è Fraser-Pryce ” . Mamma è un’ex atleta e suo fratello Francesco è un lunghista. Quanto conta la famiglia nel suo percorso? “Avere un fratello più grande, forte e impegnato nella mia stessa specialità è la fortuna più grande della mia carriera sportiva. È un esempio come persona e come atleta. Non gli è mai pesato assumere anche il ruolo di istruttore: impara rapidamente e ha una capacità di eseguire i gesti tecnici molto più sviluppata della mia. A casa parliamo spesso di salti e allenamenti, e lui mi aiuta a capire le cose. La competizione c’è, ma è una rivalità sana, che ci spinge a dare il meglio” . Condividete anche altre passioni? “Nostra madre ci ha trasmesso l’interesse per tanti sport. Francesco è più appassionato di quattro ruote, io di due, ma entrambi seguiamo Formula 1 e moto. Lui tifa Hamilton fin da bambino, io sono sempre stato legato alla Ferrari. Nel 2021, durante i fine settimana di gara, a tavola non si parlava d’altro! Sul calcio, invece, siamo d’accordo: entrambi interisti. Condividere tante passioni ci ha resi quasi migliori amici. È una fortuna tutt’altro che scontata” .

"Howe mi ha dato serenità"

Cosa le ha detto Andrew Howe dopo che si è laureato campione del mondo Under 20?“Mi ha fatto subito i complimenti, ma per me sono state ancora più importanti le parole ricevute prima della gara. Nei mesi di allenamento insieme, gli atleti più esperti mi hanno aiutato a entrare nell’ottica di un Mondiale. Mi hanno trasmesso la serenità che ho portato in pedana e che mi ha permesso di fare ciò che so fare”. Come l'hanno accolta a scuola dopo il successo estivo?“Scherzano e mi chiamano “campione del mondo”, mettendomi parecchio in imbarazzo (ride, ndr)”. Ai Golden Tracks ha sfiorato il premio di stella nascente dell’atletica europea. Che emozione è stata?“Un primo passo nell’atletica dei grandi e una delle esperienze più belle vissute finora. Sembrava il primo giorno di scuola, non sai come muoverti, poi campioni del calibro di Gimbo (Tamberi, ndr) vengono a parlarti con naturalezza, come se fossi uno di loro. Sono cose che ti restano dentro e ti danno fiducia”. Nei salti, quanto contano tecnici come Fabrizio Donato e Paolo Camossi?“Sono una parte importante di questi risultati: essere stati atleti permette loro di capire meglio chi allenano e come gestirlo. Abbiamo un vivaio che funziona e guide preparate, siamo stati bravi a imparare dagli errori del passato, aggiornando i metodi di allenamento”.

"A Los Angeles non farò da comparsa"

Ha dichiarato che alle Olimpiadi non vuole far da comparsa...“Sono convinto di potermi giocare le mie carte, anche perché ho ancora molto da migliorare: tecnicamente sono indietro rispetto ai miei avversari, non sono un lunghista puro. Fabrizio è a Roma e durante l’anno non riesco ad allenare il lungo con la continuità che vorrei. Considero questa una stagione di transizione, nella quale voglio comunque fare bene, per poi avvicinarmi all’anno olimpico nella migliore condizione possibile”. A tal proposito quanto la aiuta la velocità e dove può migliorare?“La velocità mi permette di compensare alcune carenze di forza e tecnica. Devo lavorare soprattutto sulla rincorsa, non la sento ancora pienamente mia. Salto molto d’istinto, con la tecnica hang: devo imparare bene il due e mezzo e, in futuro, lavorare sul tre e mezzo. Ma con Fabrizio ho una delle migliori guide possibili”. Quando la rivedremo in pista?“Penso al Memorial Giovannini, probabilmente nei 60 metri. Potreste vedermi fin da subito anche nel lungo: vorrei gareggiare di più per capire che cosa posso fare. Nella stagione indoor mi piacerebbe togliermi lo sfizio di vincere il titolo nei 60, ma l’obiettivo principale è riconfermarmi su certe misure nel lungo e conquistare la prima convocazione nella Nazionale assoluta”.