Larissa Iapichino, vita da numero uno: "Io modello e bersaglio. Un grande onore quei messaggi di Sinner"
Non serve necessariamente una racchetta in mano per calamitare l’attenzione di Torino, pur nel frullatore delle Nitto ATP Finals. Citofonare Larissa Iapichino per credere: lo status conquistato in pedana anche e soprattutto in un 2026 che l’ha vista diventare primatista italiana e campionessa d’Europa, infatti, ha contribuito a rendere la lunghista toscana uno dei grandi protagonisti della scena cittadina nelle prime giornate del Torneo dei Maestri. Tra incontri nei salotti “buoni” del capoluogo sabaudo e una capatina all’Inalpi Arena, dove ha avuto modo in incrociare sia Flavio Cobolli sia Jannik Sinner. «Sono una grande estimatrice di Jan, ci eravamo già conosciuti a bordo di una passerella di moda e da allora è un grande onore ricevere i suoi messaggi di complimenti dopo una vittoria. Cosa gli invidio? L’incredibile solidità. Io ho fatto grandi passi avanti, ma ogni tanto in gara ancora vacillo...». Larissa Iapichino, partiamo da qui: come si lavora sulla propria testa? «Con chi si lavora: uno psicoterapeuta, nel mio caso, da circa un anno. Ma non è un discorso prettamente legato alle prestazioni sportive, anzi. Mi incuriosisce l’idea di scavare nei meandri della mia testa, a 360 gradi». Ha già toccato con mano dei benefici? «Sì, oggi mi sento più serena e più consapevole. Mi sento migliore come persona. Poi, certo, è pur sempre la persona a salire in pedana, quindi ci sono dei riflessi anche sull’atleta».
Iapichino: "Per me il 70% lo fa la mente. L'oro agli Europei..."
Quanto incide la testa durante una competizione? «Per uno sportivo, secondo me, il 70% lo fa la mente e il restante 30% lo fanno le gambe. Ma il salto in lungo è una disciplina molto mentale, perché la sfida è indiretta, salti sempre prima o dopo rispetto alla tua avversaria, magari dovendo gestire nel frattempo le tempistiche di una gara in pista che ti costringe a fermarti e poi ripartire: siamo su un rapporto 80%-20%». Anche i risultati dell’ultima stagione hanno concorso a renderla un’atleta più consapevole? «Credo che abbia giocato un ruolo fondamentale più che altro l’esperienza. Non c’è stato un vero e proprio clic, ma sono nel circuito da quando ho 18 anni e sento di essere cresciuta. Sono servite delle tappe lungo il percorso, ma ora sono più sicura di me». Il momento da incorniciare di questo 2026? «Non c’è stato un solo momento, ovviamente, ma se proprio devo scegliere dico Birmingham per il contesto. Ho centrato l’oro agli Europei in una serata magica, con il trionfo della 4x400, la vittoria del medagliere e tantissime emozioni in pista».
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