Non serve necessariamente una racchetta in mano per calamitare l’attenzione di Torino, pur nel frullatore delle Nitto ATP Finals. Citofonare Larissa Iapichino per credere: lo status conquistato in pedana anche e soprattutto in un 2026 che l’ha vista diventare primatista italiana e campionessa d’Europa, infatti, ha contribuito a rendere la lunghista toscana uno dei grandi protagonisti della scena cittadina nelle prime giornate del Torneo dei Maestri. Tra incontri nei salotti “buoni” del capoluogo sabaudo e una capatina all’Inalpi Arena, dove ha avuto modo in incrociare sia Flavio Cobolli sia Jannik Sinner. «Sono una grande estimatrice di Jan, ci eravamo già conosciuti a bordo di una passerella di moda e da allora è un grande onore ricevere i suoi messaggi di complimenti dopo una vittoria. Cosa gli invidio? L’incredibile solidità. Io ho fatto grandi passi avanti, ma ogni tanto in gara ancora vacillo...». Larissa Iapichino, partiamo da qui: come si lavora sulla propria testa? «Con chi si lavora: uno psicoterapeuta, nel mio caso, da circa un anno. Ma non è un discorso prettamente legato alle prestazioni sportive, anzi. Mi incuriosisce l’idea di scavare nei meandri della mia testa, a 360 gradi». Ha già toccato con mano dei benefici? «Sì, oggi mi sento più serena e più consapevole. Mi sento migliore come persona. Poi, certo, è pur sempre la persona a salire in pedana, quindi ci sono dei riflessi anche sull’atleta».