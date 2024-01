La maglia di Roma 2024 a Papa Francesco: "Santità, la aspettiamo all'Olimpico"

“Sarebbe un grande onore accogliere il Papa allo Stadio Olimpico per gli Europei di Atletica Roma 2024”. Questo l’invito rivolto dal presidente della FIDAL e della Fondazione EuroRoma 2024 Stefano Mei al Pontefice, che oggi ha ricevuto in udienza al Vaticano l’Associazione Sportiva “Athletica Vaticana” per celebrare i cinque anni di attività della polisportiva ufficiale della Santa Sede. Il presidente Stefano Mei ha donato a Papa Francesco una maglia degli Europei di Atletica Roma 2024, in programma dal 7 al 12 giugno allo Stadio Olimpico e al Parco del Foro Italico, e una riproduzione della Coppa Europa vinta per la prima volta dalla Nazionale italiana nel giugno scorso in Polonia.