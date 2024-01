Dosso: "Gli Europei un sogno da vivere seguendo Jacobs e Tamberi”

Ha scelto di trasferirsi a Roma dopo le Olimpiadi di Tokyo, ispirata dalle imprese di Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi e tutti gli altri campioni olimpici azzurri. È lì che Zaynab Dosso ha capito di non voler restare a guardare. Ha cambiato città, ritmi, abitudini, ha deciso di vivere l’atletica da vera professionista. A Lodz (Polonia) sabato 27 gennaio sarà la prima uscita dell’anno per la donna più veloce d’Italia, primatista dei 60, dei 100 e della 4x100. Ma i pensieri sono già tutti rivolti ai Campionati Europei di Roma, in programma dal 7 al 12 giugno, perché un evento così, a poche centinaia di metri dal ‘suo’ stadio Paolo Rosi, non capita tutti i giorni.