Anna Bongiorni carica gli azzurri per gli Europei di Roma

Da Roma a Parigi passando per le Bahamas, dove si terranno le World Relays, si avvicinano mesi intensi per le staffettiste italiane. “Visto il sistema di qualificazione delle Olimpiadi 2024, non abbiamo ancora il pass nonostante il bellissimo tempo fatto a Budapest l’anno scorso. Ora c’è la bellissima opportunità dei Mondiali per le staffette alle Bahamas i primi di maggio. Dobbiamo cercare di portare a casa il risultato. Sarà importante ottenere la qualificazione. Non possiamo permetterci nessun errore” spiega Bongiorni.

Tornando al successo di Chorzow, l’azzurra racconta che “vincere la Coppa Europa con la squadra italiana è stata una delle soddisfazioni più grandi della mia carriera. Anche se non mi sento così vecchia, ho tanta esperienza con le staffette e con il saper fare gruppo. La mia gara non era andata benissimo e quindi ho avuto uno stimolo in più per cercare di spronare i compagni. Siamo una squadra unita, con Tamberi abbiamo lavorato tanto per supportare le nazionali giovanili e la nazionale assoluta. Tifiamo uno per l’altro, e siamo felici per le soddisfazioni e i risultati che raggiungiamo come squadra” chiude Bongiorni