Atletica, Europei di Roma 2024: workshop con gli sponsor e mascotte Ludo

In un'epoca in cui lo sport e il business si intrecciano sempre più, la Fondazione Euro Roma 2024, che organizza i prossimi Campionati Europei di Atletica Leggera , ha dedicato una giornata ai partner commerciali dell’evento in programma dal 7 al 12 giugno . Il workshop, andato in scena al Foro Italico, ha rappresentato l’occasione per rafforzare, in primis, il legame tra gli organizzatori della manifestazione e gli sponsor, e per creare un momento di confronto e dialogo sulle opportunità di business, discutendo delle ultime tendenze nell’ambito di marketing, comunicazione, sostenibilità e tech applicati allo sport.

A poco meno di 100 giorni dal via della manifestazione, la lineup degli sponsor attivati dalla Fondazione EuroRoma 2024 in collaborazione con il marketing advisor DAO, comprende già primarie aziende nazionali e internazionali. Agli attuali sponsor di European Athletics - gli Official Partner Spar, Euroins, Le Gruyère, Toyo Tires, Würth MODYF, i Preferred Supplier Conica e Polanik e il Broadcaster Partner EBU\Eurovision - si aggiungono gli Official Partner Unicredit, Fastweb, già provider per i servizi di telecomunicazione del Parco del Foro Italico, Frecciarossa (Treno Ufficiale e Jersey Sponsor della nazionale azzurra della FIDAL) e gli official supplier Uliveto, Toyota, Net Integratori, Karhu, Humangest e XMetaReal. Il piano di comunicazione integrata sarà inoltre rafforzato dalla partnership con il Corriere dello Sport e Tuttosport, che garantiranno copertura mediatica ed editoriale fino al termine di Roma 2024.

Gli sponsor hanno partecipato attivamente al workshop, portando il loro contributo e condividendo le proprie esperienze, in un contesto che favorisce il networking e l'apertura verso nuove collaborazioni.

Da Glasgow, dove oggi sono iniziati i Campionati Mondiali Indoor di Atletica, è arrivato il saluto agli sponsor di Stefano Mei, presidente della FIDAL e della Fondazione EuroRoma 2024. “Spero che quello di oggi sia stato un workshop piacevole e proficuo. Vi prometto che il prossimo giugno vivremo un’esperienza meravigliosa. Colgo l’occasione per sottolineare il vostro supporto per la riuscita dei Campionati Europei ed esprimere la mia gratitudine per la vostra partnership e amicizia. Spero di vedervi presto di persona a Roma. Viva l’atletica” le parole di Mei.

Durante la visita organizzata all’interno dello Stadio Olimpico e nelle altre strutture del Parco del Foro Italico, c’è stata una gradita sorpresa per gli sponsor, che hanno incontrato in anteprima la mascotte ufficiale dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024. Ludo - il nome della mascotte scelto dagli utenti che hanno partecipato al sondaggio lanciato sui profili social ufficiali dell’evento - ha mosso così i suoi primi passi nei luoghi che la vedranno diventare una protagonista dell’animazione il prossimo giugno.

Durante la manifestazione nel Parco del Foro Italico sarà infatti allestito un Fan Village per l’interazione fra aziende partner e pubblico dell’evento. Infine, per gli sponsor che vorranno ospitare clienti e stakeholders, è previsto un servizio di Corporate Hospitality con la possibilità di acquistare Vip Tickets e palchi riservati, comprensivi di servizi di ristorazione e accoglienza.