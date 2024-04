Europei di Atletica, il 9 giugno la ‘Roma 10K’ aperta a tutti i runner

Un’occasione irripetibile per correre tra le bellezze di Roma e condividere un percorso mozzafiato con i campioni delle gare su strada. L’appuntamento è fissato domenica 9 giugno, quando i Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024 riuniranno gli atleti ai runner e agli amatori provenienti da tutto il mondo per partecipare alla Roma 10K, una gara di 10 km competitiva e non competitiva con partenza e arrivo ai Fori Imperiali dove, poco prima, prenderà il via la mezza maratona ufficiale degli Europei.

Le iscrizioni alla Roma 10K sono aperte sul sito icron.it (link diretto all’evento: shorturl.at/epFZ8). Nel pacco gara gli iscritti troveranno, oltre al pettorale, una maglia tecnica dedicata all’iniziativa e realizzata dall’Official Supplier dei Campionati Europei Karhu, e una sorpresa speciale: a tutti i partecipanti verrà infatti consegnato un voucher valido per entrare gratuitamente allo Stadio Olimpico e assistere alle gare degli Europei in programma nella sessione mattutina di sabato 8 giugno.

Lo start della Roma 10K scatterà alle ore 10.15 di domenica 9 giugno e il percorso ricalcherà in parte quello della mezza maratona inserita nel programma ufficiale degli Europei (partenza fissata alle 9 per la gara maschile e alle 9.30 per quella femminile), toccando alcuni dei punti più iconici della città: l’Altare della Patria a Piazza Venezia, Castel Sant’Angelo, Piazza del Popolo, Piazza di Spagna e Piazza Navona per poi tornare verso i Fori Imperiali.

Il percorso della mezza maratona si concluderà invece dentro lo Stadio Olimpico, dopo che gli atleti avranno raggiunto il Lungotevere Guglielmo Oberdan e completato tre volte un circuito di 4,1 km, correndo davanti al Ponte della Musica e attraversando il Tevere su Ponte Duca d’Aosta.

La chiusura delle iscrizioni per la Roma 10K competitiva è prevista il 3 giugno, mentre l’8 giugno scadrà il termine per la gara non competitiva. I primi iscritti avranno l’opportunità di acquistare il pacco gara al prezzo promozionale di 20 euro ed è prevista anche un’agevolazione dedicata alle società sportive: ogni 10 atleti partecipanti, uno potrà iscriversi gratuitamente. Il regolamento completo della Roma 10K e tutte le informazioni per partecipare alla gara sono disponibili sul sito icron.it.

I biglietti e gli abbonamenti per seguire le sessioni mattutine e serali dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024, compresa la data del 9 giugno, sono ancora disponibili su roma2024.vivaticket.it con prezzi a partire da 5 euro più diritti di prevendita e commissioni di servizio.