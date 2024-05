Europei di Atletica di Roma 2024: 48 ore di offerta, prezzi stracciati!

ROMA - Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati della grande atletica, che si preparano ad ammirare dal vivo i campioni azzurri ed europei allo Stadio Olimpico. A 30 giorni dal via dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024, in programma dal 7 al 12 giugno, verrà attivata una speciale promozione: collegandosi alla pagina roma2024.vivaticket.it, dalla mezzanotte di oggi, per 48 ore fino alla mezzanotte di giovedì 9 maggio, sarà possibile acquistare i biglietti e gli abbonamenti a un prezzo ridotto del 40%. Il programma dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024 prevede 6 giorni consecutivi di gare e 11 sessioni complessive, 5 al mattino e 6 serali. I migliori atleti del continente si misureranno in 24 diverse specialità, con 147 medaglie complessive messe in palio nelle 47 finali della competizione. Nella serata del 7 giugno verranno assegnate le prime medaglie.