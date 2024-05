Marcell Jacobs si allena allo Stadio dei Marmi e punta gli Europei di Roma

Marcell Jacobs è tornato a Roma per conquistare il Foro Italico. Dopo aver concluso il periodo di preparazione negli Stati Uniti e gareggiato al meeting di Jacksonville, il campione olimpico azzurro si sta allenando nella Capitale in vista dello Sprint Festival in programma sabato 18 maggio, a venti giorni dal via dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024, che inizieranno il 7 giugno e si concluderanno il 12 giugno (biglietti e abbonamenti in vendita su roma2024.vivaticket.it). Stamattina Jacobs ha avuto modo di testare la nuova pista dello Stadio dei Marmi, la stessa che lo vedrà protagonista allo Sprint Festival. Un impianto riportato al suo antico splendore dopo la ristrutturazione curata da Sport e Salute, che oggi si è trasformato in una meravigliosa cornice per gli scatti del fenomeno azzurro in pista.