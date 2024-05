A 20 giorni dal via degli Europei di Atletica un’altra promozione speciale

A 20 giorni dal via dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024, in programma dal 7 al 12 giugno, arriva un’altra promozione speciale. A partire dalla mezzanotte di oggi, collegandosi sulla pagina roma2024.vivaticket.it sarà possibile acquistare i biglietti e gli abbonamenti con un prezzo scontato del 40%. La promozione “Sprint Festival” è valida per tutte le tipologie di biglietti e abbonamenti in vendita e resterà attiva per 48 ore, fino alla mezzanotte di domenica 19 maggio.