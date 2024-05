Che festa allo Stadio dei Marmi con Jacobs. E adesso Roma 2024: fino a domani biglietti scontati del 40%

Una grande festa dell'atletica, nella cornice unica dello Stadio dei Marmi, aspettando i Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024 al via tra venti giorni. Marcell Jacobs ha vinto la gara dei 100 metri al Roma SprintFestival 2024 con il tempo di 10.07. Bagno di folla per il campione olimpico che ha acceso l’entusiasmo degli appassionati di atletica, pronti a riempire lo Stadio Olimpico tra 20 giorni ai Campionati Europei. Dal 7 al 12 giugno i migliori atleti del continente si confronteranno per sei giorni consecutivi in 24 diverse discipline. Un’occasione storica e imperdibile: fino alla mezzanotte di domenica 19 maggio sarà possibile acquistare i biglietti e gli abbonamenti per gli Europei, con un prezzo scontato del 40%. La promozione è stata attivata in occasione del Roma SprintFestival 2024 che ha aperto la stagione della grande atletica nella Capitale. “Gareggiare il più possibile è quello che mi permetterà di arrivare agli Europei correndo più forte di quello che ho fatto adesso” ha detto Jacobs, che subito dopo aver tagliato il traguardo ha festeggiato la vittoria salutando la mascotte di Roma 2024, Ludo. Oltre al successo di Jacobs, da segnalare le vittorie nelle rispettive gare dei 200 metri di altri due azzurri attesi come grandi protagonisti agli Europei: Zaynab Dosso (23.10, primato personale) e Filippo Tortu (20.72). E adesso parte il conto alla rovescia per Roma 2024.