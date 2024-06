Battocletti, medaglia d'oro da record nei 5000 metri agli Europei di Roma!

ROMA - Nadia Battocletti conquista l'oro nella finale dei 5000 metri. Quarta medaglia, la seconda del metallo più pregiato dopo quello della Palmisano nella 20km di marcia, per l'Italia, arrivata grazie alla 24enne mezzofondista trentina che ha fatto registrare anche il record italiano e quello dei campionati europei con il tempo di 14:35.29. Seconda posizione per Karoline Grovdal in 14:38.62, completa il podio la spagnola Marta Garcia in 14:44.04. Settimo posto per l’altra azzurra Federica Del Buono.