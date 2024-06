Fortunato, bronzo nella 20 km di marcia agli Europei di Atletica di Roma

Quinta medaglia per l'Italia agli Europei di Roma di atletica con l'azzurro Francesco Fortunato. Il 29enne finanziere pugliese di Andria sisi è piazzato terzo ed è quindi medaglia di bronzo nella gara dei 20 km di marcia. Fortunato chiude terzo con il tempo di 1'19"54, oro per lo svedese Perseus Karlstrom in 1'19"13 e argento per lo spagnolo Paul McGrath in 1'19"31. Sesto Riccardo Orsoni in 1'21"08, ritiro per Gianluca Picchiottino.