Furlani secondo agli Europei di Atletica: davanti a lui solo un grande Tentoglou

ROMA - Mattia Furlani conquista la medaglia d’argento nella gara di salto in lungo degli Europei di atletica di Roma al termine di una gara strepitosa. Il 19enne reatino ha realizzato un 8.38 stabilendo il nuovo record Under20 che gli vale il secondo posto sul podio, dietro solo ad un fenonmenale Mitiadis Tentoglu. Oro per il greco che ha messo le cose in chiaro fin dal primo salto con un 8.42 che negli ultimi due salti si è trasformato in un pazzesco 8.65. Bronzo per lo svizzero Simon Heammer (8.31). Quella di Furlani è la sesta medaglia per l’Italia nella competizione.