Fabbri superiore, finale del peso dominata: oro agli Europei di atletica

ROMA - Quarto oro e ottava medaglia per l'Italia agli Europei di atletica a Roma con l'azzurro Leonardo Fabbri che ha vinto la finale del getto del peso. Dominio per il lanciatore fiorentino che con il nuovo record dei campionati (22,45 metri) sbaraglia la concorrenza e si aggiudica il suo primo titolo in carriera di campione europeo. Argento per il croato Filip Mihaljevic (21,20) e bronzo per il polacco Michat Haratyk (20,94). Undicesimo l'altro azzurro Zane Weir (19.70), tornato da poco da un infortunio.