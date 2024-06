Simonelli show: oro e record italiano nei 110 ostacoli agli Europei di Roma

ROMA - A 55 anni di distanza (Eddy Otoz) un altro italiano è campione d'Europa nei 110 metri ostacoli, Simone Simonelli domina la finale a Roma registrando il nuovo primato italiano in specialità L'atleta azzurro, scattato a molla dai blocchi di partenza, ha condotto per tutti i 110 metri tagliando il traguardo con il tempo di 13.07 battendo lo spagnolo Enrique Llopis (13.16) e lo svizzero Jason Joseph (13.43). Simonelli aveva staccato il pass per la finale vincendo la sua batteria di semifinale in 13.20. Si tratta della quarta medaglia d'oro per l'Italia in questa edizione degli Europei.