Tortu e Desalu in finale nei 200 metri agli Europei. Tecuceanu bronzo negli 800!

ROMA - Fausto Desalu (20"39) e Filippo Tortu (20"14, miglior crono assoluto delle semifinali), entrambi col personale stagionale, si qualificano per la finale dei 200 metri agli Europei di Roma, in programma domani sera alle 22.50. Eliminato invece Diego Petterossi. Medaglia di bronzo per Catalin Tecuceanu che chiude gli 800 metri in 1'45"40. Oro per il francese Gabriel Tual in 1'44"87, argento per lo spagnolo Mohamed Attaoui in 1'45"20.