Sito 5° nei 400 metri agli Europei, Kaddari e Siragusa niente finale nei 200

ROMA - Nella finale dei 400 metri uomini il belga Alexander Doom batte in volata il britannico Charles Doboson con il tempo finale di 44"15, bronzo per l’olandese Bonevacis. Quinto posto per un generoso Luca Sito (45"04), il neo-primatista italiano parte molto bene nei primi 200 metri, è 2° all'ingresso dell'ultimo rettilineo ma negli ultimi 50 metri cede il passo.