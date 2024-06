Tortu argento nei 200 metri agli Europei: "Tanta amarezza, oro era alla portata"

ROMA - Filippo Tortu non riesce a replicare la superba semifinale chiude argento nella finale dei 200 metri agli Europei di Roma. L'atleta azzurro parte bene ma nel rush finale lo svizzero Timothé Mumenthaler (corsia 8) lo beffa tagliando il traguardo con il tempo di 20"28. Per Tortu, molto deluso dopo il traguardo, 20"21 davanti all'altro elvetico Reais (20"47). Buona prestazione anche per l'altro italiano in gara Desalu che dopo geli ottimi 150 metri ha ceduto nel finale chiudendo 5° con 20"59. Gara che ha perso subito il principale rivale di Tortu ovvero il tedesco Joshua Hartmann per falsa partenza (cartellino rosso).