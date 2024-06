Tamberi e Battocletti oro, Sibilio argento: Mattarella applaude l’Italia da record

ROMA - Continua ad aggiornarsi il medagliere dell'Italia negli Europei di casa con l'oro di Gimbo Tamberi. E' il decimo oro per l'Italia, e il terzo titolo continentale del campione olimpico di Tokyo. Olimpico in delirio per Gianmarco, che dopo essersi assicurato il primo posto saltando la misura di 2,34. Dopo il salto ha scherzato, tenendosi con le mani una caviglia per simulare un infortunio (il pubblico è rimasto per un attimo con il fiato sospeso) e buttandosi per terra. Poi, ridendo, ha tirato fuori una molla da una scarpa. Successivamente Tamberi ha chiesto di saltare anche a 2,37 a ha scavalcato la misura al primo tentativo. A quel punto un tifoso ha invaso il campo ed è andato ad abbracciarlo. Argento e bronzo nell'alto all'Ucraina con Lavskyy e Doroshchuk.

Tutto sugli Europei di atletica

Battocletti doppietta

Nadia Battocletti ha vinto la medaglia d'oro nella gara dei 10.000 metri degli Europei di Roma. L'atleta trentina si era già imposta nella gara dei 5.000. Per l'Italia è il nono oro di Roma 2024. Medaglia d'argento nella gara dei 10.000 donne per l'olandese Diane Van Es, terza la britannica Megan Keith, che ha preceduto l'altra azzurra Federica Del Buono. In 30'51"32 Battocletti ha stabilito il nuovo primato italiano.

Sibilio argento nei 400 ostacoli

Alessandro Sibilio conquista un meraviglioso argento stabilendo il nuovo primato italiano nei 400 ostacoli. Con 47"50, l'ostacolista di Napoli ha migliorato di 4 centesimi il precedente record di Fabrizio Mori, che resisteva dal 10 agosto 2001. Un secondo gradino del podio prezioso per il 25enne azzurro che chiude dietro solamente al norvegese Warholm che vince in 46"98. Bronzo per lo svedese Bengtstrom in 47"94.

Folorunso quinta nei 400 metri ostacoli

Femke Bol domina i 400 metri ostacoli feminili conquistando l'oro e facendo segnare il record dei campionato. L'olandese ha chiuso in 52.49 precedendo sul traguardo la francese Louise Maraval e l'altra olandese Cathelin Peeters. Solo quinta, invece, l'azzurra Ayomide Folorunso che non riesce a conquistare la medaglia chiudendo la sua gara in 55.20.