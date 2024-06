Tamberi, oro e burla: finge l’infortunio e tiene il pubblico col fiato sospeso

'Gimbo' Tamberi ha vinto la gara del salto in alto di Roma 2024 saltando la misura di 2,34. Dopo il salto ha scherzato, tenendosi con le mani una caviglia per simulare un infortunio (il pubblico è rimasto per un attimo con il fiato sospeso) e buttandosi per terra. Poi, ridendo, ha tirato fuori una molla da una scarpa.

Dopo aver sottolineato che "questa gara è un passo importantissimo verso Parigi", 'Gimbo' Tamberi ha spiegato dai microfoni di Sky Sport lo scherzo della molla che ha tirato fuori da una scarpa, dopo aver finto un infortunio e quindi spaventato il pubblico dell'Olimpico. "La molla? - le parole di Tamberi -, mi sono divertito un po', ho visto le facce dei miei amici, e del fisioterapista, il bello è anche questo, creare un po' di suspense. L'atletica non è uno sport noioso fatto solo di risultati, anche se sono alla base di tutto e io mi alleno come un forsennato e, insieme a mia moglie, la metto davanti a tutti. Ma in certi momenti bisogna anche far divertire la gente venuta qui, e rendere un po' spettacolare questo sport". Poi una battuta sull'abbraccio al Presidente Sergio Mattarella: "E' lui che mi ha 'avvolto', e io ho accettato. Mattarella è una persona splendida, io sono onoratissimo, significa tanto che abbia trovato il tempo per essere qui oggi, significa che stiamo dicendo la nostra anche ai 'piani alti'". "Oggi ho guardato l'albo d'oro dell'alto - connclude Tamberi - e ora ho raggiunto la Russia, siamo tre (titoli ndr) a testa. Dovevo raggiungerla e spero di superarla tra due anni".