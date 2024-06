Mattarella, il presidente più sportivo nella storia della Repubblica

Giovedì 13 giugno, Palazzo del Quirinale: Sergio Mattarella consegna il tricolore ad Arianna Errigo e a Gianmarco Tamberi , portabandiera dell'Italia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 . Meno di quarantotto ore separeranno la cerimonia dalla notte magica dell'Olimpico, in delirio per Gimbo e per Nadia Battocletti, per Sara Fantini e per Sibilia , per Tortu e per il presidente più sportivo nella storia della Repubblica, salutato dall'ovazione dello stadio. Dopo essere rimasto un'ora di più all'Olimpico per non perdersi la finale del salto in alto, il caloroso abbraccio con Tamberi che ha rotto ogni protocollo; l'emozionante incontro gli azzurri e le azzurre superstar degli Europei, la conferma della grande passione per ogni disciplina nutrita dal Primo tifoso italiano.

Mattarella e lo sport: una presenza costante

Conquistato dal dirompente entusiasmo dell'Olimpionico Molleggiato, a sua volta colmo di gratitudine nei suoi confronti: "Quando ho saputo che il presidente sarebbe stato in tribuna, mi son venuti i brividi, perché capisci l'importanza di avere questa persona. Lo ringrazio, non è facile trovare il tempo ed è stato un onore immenso sapere che sia rimasto sino al termine della finale, così come straordinariamente fiero mi rende essere portabandiera alle Olimpiadi con Arianna". La verità è che Mattarella interpreta nel modo migliore la passione per lo sport e non perde occasione per testimoniarla, esaltandone i valori assoluti. Dalla festa quinalizia per gli Eroi di Davis, Sinner in testa, alle finali dei mondiali di scherma, alla finale romana dell'Europeo di volley, quando consolò De Giorgi e gli azzurri sconfiti dalla Polonia; ad Atalanta e Juve, ricevute prima della finale di Coppa Italia, con il messaggio di solidarietà agli arbitri; all'udienza riservata il 24 maggio scorso alla federazione sport invernali, Goggia e Brignone in prima fila, sino agli Europei di atletica e alle emozioni condivise con il pubblico dell'Olimpico e i 3 milioni 506 mila spettatori (share 18,6%) che hanno seguito la serata su Rai Due, decretandone clamorose punte d'ascolto. Poiché i Giochi 2024 si avvicinano a grandi passi, ritornano alla memoria le parole che Mattarella riservò agli Eroi di Tokyo, olimpici e paralimpici: "Avete emozionato gli italiani. Vi sono momenti in cui lo sport assume significati più ampi. Il nostro Paese è in ripresa, si è sentito rappresentato, si è sentito coinvolto da voi. Siete stati squadra, avete dimostrato amicizia e integrazione tra voi e avete sollecitato attenzione allo sport e a praticare lo sport". Parole vere, viatico ideale per Parigi.