Italia, fantastico argento: azzurri secondi per un centesimo nella 4x400!

ROMA - L'Italia ha chiuso al secondo posto la finale della staffetta 4x400 maschile nella sesta e ultima giornata dei Campionati Europei di atletica, in scena all'Olimpico di Roma. Nonostante il forfait di Alessandro Sibilio, vittima di crampi nel riscaldamento, la squadra azzurra, composta da Luca Sito, Vladimir Aceti, Alessandro Mele ed Edoardo Scotti, conquista una splendida medaglia d'argento con il tempo di 3'00"81, dietro al Belgio e avanti, per un centesimo, alla Germania. Ilaria Accame, Giancarla Trevisan, Anna Polinari e Alice Mangione, nella gara femminile, hanno invece tagliato il traguardo in quarta posizione, fermando il cronometro a 3'23"40 e segnando il nuovo record italiano. Oro all'Olanda, davanti all'Irlanda (argento) e al Belgio (bronzo).