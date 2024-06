Iapichino show: l'ultimo salto è stellare, argento agli Europei! Arese bronzo

Larissa Iapichino si rende protagonista di una grandissima prestazione e ottiene la medaglia d'argento nella finale di salto in lungo femminile agli Europei di Roma . Il primo salto è servito subito a mettere in chiaro le proprie intenzioni, arrivando fino a 6.82 metri per poi raggiungere la misura di 6.84 nel secondo. Terzo salto nullo, mentre al quarto l'atleta azzurra si supera raggiungendo 6.86 metri. La figlia d'arte di Fiona May nel quinto migliora ancora e raggiunge 6.90. Nell'ultimo salto, quello decisivo, Larissa Iapichino raggiunge addirittura 6.94 metri e si assicura la medaglia d'argento dietro la tedesca Mihambo . Al terzo posto si posiziona De Sousa .

Iapichino: "Argento bellissimo in casa"

Al termine della gara Larissa Iapichino ha mostrato tutte le sue emozioni dichiarando: "Sono riuscita a tirar fuori il meglio di me, questo è un argento bellissimo in casa. Ho saputo ritrovare me stessa e non ho deluso le persone che erano qui con me. Avevo un po’ di crampi e volevo regalare qualcosa di magico a questa magnifica Roma. Quindi un po’ mi sono spaventata ma ho cercato sempre di tirare qualcosa di buono in più. Prima o poi arriverà l’oro, credo di aver fatto la miglior serie in carriera e questo mi fa ben sperare. Penso ai prossimi appuntamenti, voglio sempre migliorarmi. Avevo tantissimi amici da Firenze che sono venuti a sostenermi, li ringrazio come ringrazio tutti i tifosi che hanno creduto in me. Spero di averli resi orgogliosi. È un Italia che si è affermata a livello europeo e mondiale. Vedremo grandi cose".

Finale 1500 metri, bronzo per Arese

Altra medaglia per l'Italia (con tre azzurri in finale) anche nei 1500 metri. Pietro Arese si rende protagonista di una grande gara e ottiene la medaglia di bronzo con 3:33.34. Ossama Meslek arriva 14esimo, con Federico Riva subito dietro di lui. A vincere, dominando, è stato Ingerbristen (Norvegia) seguito da Vermeulen (Belgio).

Arese: "Dopo tanti quarti posti..."

Tanta emozione per Pietro Arese, che dopo aver conquistato la medaglia di bronzo ha dichiarato: "Dopo tanti sacrifici e dopo tanti quarti posti, finalmente basta 'quasi'. È arrivato il 'sì'. Ho messo tutto, anima e corpo. Non pensavo che avrei mai avuto rammarico per l'argento, è mancato di poco ma ora ho finalmente qualcosa di valore al collo".

Europei, gli altri risultati

Keely Hodgkinson ha vinto la finale degli 800 metri femminili. La britannica (1'58"65) ha preceduto la slovacca Gabriela Gajanová (argento) e la francese Anais Bourgoin (bronzo). La finale del lancio del giavellotto maschile invece ha visto trionfare il ceco Jakub Vadlejch, oro con 88.65, davanti al tedesco Julian Weber (argento) e al finlandese Oliver Helander. La medaglia d'oro nei 10.000 va invece allo svizzero Dominic Lobalu con il tempo di 28’00”32. Argento al francese Yann Schrub 28’00’48, bronzo allo spagnolo Thierry Ndikumwenayo (28’00”96).