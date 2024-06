Super Italia a Roma, dominio totale agli Europei: ecco il medagliere finale

Cala il sipario sugli Europei di Atletica di Roma, con gli Azzurri che si aggiudicano il primato nel medagliere definitivo: 24 i podi conquistati. Un'edizione questa che ha consegnato alla storia nuovi record e preparato al meglio il terreno in vista degi Giochi Olimpici di Parigi, al via il 26 luglio con cerimonia di chiusura l'11 agosto. L'Italia dell'atletica ha così messo in bacheca 11 ori, 9 argenti e 4 bronzi.