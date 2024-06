Tamberi: “Ora penso soltanto a vincere le Olimpiadi. Parigi ossessione positiva”

Per chi ha fatto della mezza barba un marchio identitario, il giorno dopo la gara è quello in cui presentarsi sbarbato e sorridente. Così appare Gianmarco Tamberi a Casa Italia, il quartier generale della squadra azzurra, diciannove ore dopo la notte terminata con l’irrituale e gioioso bacio al presidente della Repubblica. Oggi Gimbo ritroverà Sergio Mattarella in un contesto molto più formale, al Quirinale, per ricevere insieme ad Arianna Errigo la bandiera da portare nella cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici. Prima di parlare di Parigi, c’è da tracciare il bilancio di Roma, di un Europeo che termina col presidente della Fidal Stefano Mei che si spinge a collocare Tamberi ai massimi livelli dello sport italiano, paragonandolo a Pietro Mennea. E poi ci sono i numeri: la finale dell’alto ha calamitato quattro milioni di italiani (tra Rai e Sky) davanti alla tv.