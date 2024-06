"Renderemo orgogliosi gli italiani": Tamberi, il sogno e la promessa a Mattarella

Gimbo Tamberi ha incontrato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia al Quirinale , durante la quale ha speso più di qualche parola in merito a quello che sarebbe un suo grande sogno : "essere alfiere italiano e portare la bandiera del Paese più unito al mondo", come si evince dalle sue parole. L'atleta si è già reso protagonista in termini di vittorie agli Europei, dimostrando che il suo obiettivo più grande in vista delle Olimpiadi di Parigi, resta l'oro: l'azzurro ha infatti conquistato il terzo oro europeo - il secondo consecutivo - vincendo la gara di salto in alto con il risultato di 2,37 metri . Un traguardo che fa ben sperare gli italiano in vista dei prossimi Giochi, a cui 'Gimbo' spera di poter contribuire positivamente alimentando quello che sarà il medagliere azzurro.

"Saremo a Parigi per noi e per l'Italia intera"

"Grazie presidente di essere stato al nostro fianco agli Europei, che sono stati da record per l'Italia. Quando stavo uscendo a 2metri e 29 avrà tremato e io con lei, ma sapevo che non potevo non vincere l'oro". Queste le parole di Gianmarco Tamberi rivolte al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ringraziato poi così: "Sogno di portare con la mia collega Arianna Errigo la bandiera del Paese più unito al mondo. Ricevere da lei il tricolore e un onore inimmaginabile. Siamo ambasciatori di perseveranza e volontà - ha proseguito - Le do la mia parola che faremo di tutto per sorprendervi e rendere orgoglioso lei e tutti gli italiani, lottando sempre fino in fondo. Le prometto che mai ci faremo schiacciare dalla paura di non farcela. Mai faremo un passo indietro, lotteremo in ogni singola competizione consapevoli che saremo a Parigi per noi e per l'Italia intera"..

"Senza di lei non sarei chi sono"

"Vorrei ringraziare con tutto il mio cuore la mia amatissima moglie, che standomi al fianco per 15 anni mi ha consentito di essere quel che sono oggi: l'alfiere della nazionale italiana". Gianmarco Tamberi, portabandiera dell'Italia a Parigi 2024, nel corso della cerimonia di consegna del tricolore in vista delle Olimpiadi e Paraolimpiadi 2024 ha ringraziato così la moglie Chiara Bontempi, aggiungendo: "Le donne e gli uomini che scegliamo di avere a fianco nel viaggio che si chiama vita possono renderci migliori, e io oggi guardandomi allo specchio, dico che senza di lei non sarei mai stato all'altezza di questo ruolo".