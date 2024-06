L’effetto Mattarella sullo sport italiano

La verità è che, rispetto all’indimenticabile predecessore,è decisamente un presidente polisportivo, capace di svariare a tutto campo: limitandoci al’ultimo anno, la cronaca dei suoi impegni ha registrato la festa quirinalizia per gli Eroi della Davis,in testa; le finali dei mondiali di scherma; la finale romana dell’Europeo di volley, quando il presidente consolò De Giorgi e gli azzurri sconfitti dalla Polonia; l’udienza riservata ad Atalanta e Juve prima della finale di Coppa Italia, con il messaggio di solidarietà agli arbitri; l’incontro con la federazione sport invernali, Goggia e Brignone in prima fila, sino agli Europei di atletica. Le Olimpiadi si avvicinano a grandi passi. Tamberi, il fantastico Tamberi, ha fatto una promessa al suo Primo Tifoso : «Le do la mia parola che faremo di tutto per sorprendervi e rendere orgoglioso lei e tutti gli italiani, lottando sempre fino in fondo. Le prometto che mai ci faremo schiacciare dalla paura di non farcela». Sapendo che il 26 luglio, durante la cerimonia d’apertura dei Giochi, per la prima volta non in uno stadio, ma lungo la Senna, quando passerà davanti alla tribuna autorità, Gimbo incrocerà lo sguardo di Mattarella. Gli porterà fortuna, come a Roma.