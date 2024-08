Furlani sfida Tentoglou, Simonelli per il riscatto

La volata finale, il rush conclusivo della stagione di atletica, parte quest’oggi da Losanna con “Athletissima” un meeting che non ha nulla da invidiare a celebratissimo Weltklasse di Zurigo. L’attesa per vedere in gara i big che hanno esaltato l’Olimpiade francese è molta, tagliandi sold out in poco tempo, sfide al calor bianco, con la presenza di quattro azzurri: Mattia Furlani , Lorenzo Simonelli , Catalin Tecuceanu e Ayo Folorunso . Senza nulla togliere agli altri componenti della pattuglia italiana in primis da seguire i balzi di Mattia Furlani. L’azzurro si troverà di fronte gli stessi avversari che ha sfidato sulla pedana della Stade de France. Sarà una rivincita con Miltiadis Tentoglou il lunghista greco che domina da parecchio tempo: vincitore a Roma (Europeo) e a Parigi.

La sfida a Tentoglou

L’esile atleta ellenico è una sorta di presente della specialità, 26 anni, oro anche a Tokyo nel 2021, è stato misurato dopo il balzo migliore in 8,48, Mattia, bronzo, finale con 14 centimetri in meno. Occasione per il reatino riuscire ad infastidire, l’uomo di Salonicco, con la velocità e la sua voglia di essere protagonista a dispetto dei suoi 19 anni. Il lungo maschile vivrà sulla presenza anche del caraibico Wayne Pinnock, argento ai Giochi, l’idolo locale Simon Ehammer e l’altro giamaicano Carey McLeod. Si rivedrà in pista negli ostacoli alti “Lollo” Simonelli uscito in semifinale per aver incocciato con la gamba di richiamo il penultimo ostacolo. Occasione ghiotta per mostrare che la mancata qualificazione è stato solo un “incidente” di percorso visti i risultati, fin qui ottenuti: oro a Roma, argento sotto tetto a Glasgow e record italiano 13”05. La sfida è quella alla quale non ha potuto partecipare a S. Denis sarà con Grant Holloway, campione olimpico, l’argento targato ancora Usa Daniel Roberts, il giamaicano di bronzo Rasheed Broadbell.

Gli obiettivi di Tecuceanu