Baseball, vittoria storica nel World Classic: Italia-Cuba 6-3

Una vittoria storica, che sancisce un avvio con i fuochi d'artificio per l'Italia nel World Baseball Classic: gli Azzurri di Mike Piazza, infatti, hanno battuto 6-3 Cuba agli extra inning. Si tratta di un traguardo importanrissimo, dal momento che in passato era successo solo in altre due occasioni che la nostra Nazionale vincesse contro i cubani (1 pareggio e 51 sconfitte il bilancio complessivo).