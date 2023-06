Baseball, gli Yankees celebrano German: la partita perfetta del pitcher

OAKLAND (Stati Uniti) - Notte storica per il lanciatore dei New York Yankees Domingo German diventato il 24° giocatore nella storia dell'MLB a realizzare la "Partita perfetta". Infatti nel successo esterno per 11-0 degli Yankees ad Oakland il pitcher domenicano ha chiuso con 99 lanci (72 strike), 0 hits e 0 walks: in poche parole gli Athletics non hanno mai lasciato il piatto di battuta. Nella storia degli Yankees si tratta della quarta volta che un loro lanciatore realizza la gara perfetta dopo Don Larsen (1956), David Wells (1998) e David Cone (1999), mentre nella Lega l'ultimo fu Felix Hernandez (Seattle Mariners) nell'agosto del 2012: "È così eccitante. Quando pensi a qualcosa di davvero unico nel baseball, sai che non molte persone hanno l'opportunità di lanciare per una partita perfetta. Per realizzare qualcosa di simile nella mia carriera, sai, è qualcosa che ricorderò per sempre, far parte della storia, così eccitante" ha dichiarato German a fine partita.