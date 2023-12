Ohtani, gioiello da 700 milioni: ecco il contratto più ricco della storia!

Un botto da 700 milioni di dollari! Mentre tre dei quattro principali sport americani stanno riempiendo le giornate degli appassionati fra la finale della Nba Cup e la regular season della Nfl e Nhl, il baseball della Major League si è preso la vetrina statunitense - e non solo - con la soluzione del “giallo” più intrigante degli ultimi due mesi, ovvero la nuova destinazione di Shohei Ohtani , Rookie of the year 2018, Mvp 2021 e 2023 nell’American League, leader del Giappone che a marzo ha vinto il World Baseball Classic, il mondiale per professionisti, proprio in finale contro gli Usa. Sbarcato a Los Angeles, sponda Angeles, nel 2018, Ohtani ha cambiato il gioco negli ultimi anni , riportando in auge il mito di Babe Ruth: fenomenale nel box di battuta fra fuoricampo e punti battuti a casa, ma eccezionale anche sul monte di lancio a suon di strike out. La grande attesa è finita, la sera italiana di sabato con Ohtani che ha scelto di rimanere a Los Angeles , sposando però la squadra più famosa della città, i Dodgers , franchigia fra le più famose al mondo a livello mediatico, il cui cappellino con la sigla LA bianca su sfondo blu deve inchinarsi ai soli Yankees.

Ohtani, i dettagli del contratto

Ohtani era cercato da molti club, in primis Toronto Blue Jays, ma anche San Francisco Giants, Chicago Cubs e Atlanta Braves. Oltre al clima californiano, la forza di una squadra che nel 2020 ha vinto le World Series e che annovera fra i propri giocatori stelle come Mookie Betts (Mvp nel 2018), Freddie Freeman (Mvp 2021) e Clayton Kershaw (Mpv 2014 e tre volte miglior lanciatore della lega), a fare la differenza è stato il contratto che i Dodgers hanno proposto a Ohtani, ovvero 700 milioni di dollari per i prossimi 10 anni. L'accordo più alto, a livello totale, nella storia dello sport; un'intesa che spazza via il precedente record nel mondo del baseball di Mike Trout, proprio ai LA Angels, di 426 milioni in 12 anni. Lo stipendio annuale, 70 milioni circa, supera di quasi 30 quello dei lanciatori Scherzer e Verlander (43.3), primatisti per ingaggio nella singola annata. Prendendo in esame il solo stipendio pagato dal club e non considerando gli sponsor, Ohtani con questo accordo decennale guadagnerà più di quanto percepito da LeBron James - l’altro asso di casa a Los Angeles, lato basket con i Lakers - in tutta la sua carriera (480 circa dal 2003 ad oggi).