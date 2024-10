Ohtani contro Judge: tutto pronto per la sfida delle stelle

Un cappellino nero con le lettere bianche N e Y sovrapposte. Il simbolo - e il berretto - più iconico che si conosca non solo nel mondo del baseball, ma in tutto lo sport mondiale. Prendete però anche un cappellino blu con stampate sopra le lettere L e A che si vanno a intersecare. Risultato? Il secondo berretto più venduto al mondo. Signori e signori ecco a voi le World Series 2024 , le finali del campionato di Major League Baseball che vedranno di fronte nella notte italiana fra oggi e domani (ore 2, diretta dall’1.30 su Sky Sport Arena) i New York Yankees e i Los Angeles Dodgers. Semplicemente le due formazioni di questo gioco più famose del pianeta, due grandi rivali che non si affrontano nell’ultimo atto del campionato dal 1981 quando a imporsi per 4 partite a 2 furono i californiani. I Dodgers da anni sono fra le franchigie più competitive della MLB e hanno vinto le World Series nel 2020 (7° successo di sempre). La presenza dei Dodgers alle World Series da quasi un decennio è sempre nei pronostici di tutti e in questo 2024 la squadra allenata da Dave Roberts ha mantenuto le promesse nonostante i tanti infortuni che hanno falcidiato il monte di lancio, privo di elementi fondamentali come Glasnow, Kershaw e Gonsolin. I losangelini hanno chiuso la regular season con il miglior record di tutta la MLB (98 vittorie e 64 sconfitte) grazie anche all’apporto della maggiore stella del batti e corri di questa epoca, Shohei Ohtani.

Il 2024 di Ohtani e Judge

Strappato alla concorrenza di mezza Mlb in inverno con un contratto faraonico da 700 milioni di dollari per dieci anni, il giapponese, schierato solamente in attacco (ma nel 2025 tornerà anche a lanciare), ha chiuso la National League - la lega dove giocano i Dodgers; gli Yankees hanno vinto l’American League - da primatista nelle categorie fuoricampo (54; la palla del numero 50 è stata venduta all'asta per 4,4 milioni di dollari; record di sempre), punti battuti a casa (130) e punti segnati. È arrivato solamente secondo nella media battuta - 310 contro i 314 di Arraez dei Padres -, piazzamento che non gli precluderà comunque l’assegnazione del titolo di mvp della National. Gli occhi di tutti gli Stati Uniti saranno sul duello fra Ohtani e Aaron Judge, il capitano dei “Bronx Bomber”, un gigante di 2 metri, detentore del record di fuoricampo in una singola stagione nell’American League (62 nella stagione 2022). Non che il 2024 sia andato comunque peggio per Judge: l’esterno degli Yankees ha vinto la classifica dei fuoricampo (58), dei punti battuti a casa (144), delle basi ball ricevute dai lanciatori avversari (133). Come Ohtani non ha vinto la media battuta (terzo con 322), ma pure lui riceverà il premio di mvp. Ohtani contro Judge, il titolo di queste World Series è questo, uno di fronte all’altro i due migliori fuoricampisti della stagione. Era dal 1956 che non succedeva: anche allora la finale fu Yankees-Dodgers - un derby però, visto che i secondi erano ancora a New York (Brooklyn Dodgers) -, da una parte Micky Mantle degli Yankees (52) e dall'altra Duke Snider dei Dodgers (43). Gli Yankees non arrivano alle World Series dal 2009, quando vinsero contro Philadelphia il loro 27° titolo: inutile dire come nessuna squadra abbia così tanti successi; d’altronde Yankees è un sinonimo della parola baseball.