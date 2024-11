Freeman da record: Dodgers campioni

Erano i favoriti in virtù di una regular season da primi della classe - 98 vittorie in 162 incontri, unica squadra a chiudere con una percentuale di successo superiore al 600 (605 per la precisione) -, ma solo sulla carta, perché nei playoff i Los Angeles Dodgers avevano sudato per superare prima i San Diego Padres, quindi i New York Mets, complice un monte di lancio privo delle proprie stelle (Glasnow, Kershaw e Gonsolin). Al contrario, i New York Yankees, galvanizzati dall’essere tornati alle World Series dopo 15 anni, avevano spazzato via prima i Kansas City Royals, quindi i Cleveland Guardians potendo contare su tutti i propri assi a disposizione. Il diamante ha detto Los Angeles Dodgers, la squadra del miglior giocatore al mondo Shohei Ohtani , “retrocesso” però al ruolo di attore non protagonista nell’ultimo atto della Major League, anche a causa di un problema alla spalla rimediato in gara2 che l’ha condizionato nelle partite successive. Il giapponese però è stato ben rimpiazzato dal 35enne Freddie Freeman .

Freeman firma un nuovo primato

Prima base, aveva vinto nel 2020 il titolo di miglior giocatore del campionato e nel 2021, prima di lasciare gli Atlanta Braves, le sue prime World Series. Approdato a Los Angeles nell’inverno 2022, Freeman durante queste finali ha scritto una nuova pagina del batti e corri a stelle strisce, colpendo un fuoricampo in ognuna delle prime quattro partite delle World Series e stabilendo così un nuovo primato. Una striscia che si allunga a sei partite - anche in questo caso, primo di sempre - grazie alle due gare con fuoricampo con cui aveva concluso le finali del 2021 con Atlanta. Freeman è stato logicamente eletto mvp delle World Series che i Dodgers hanno immediatamente incanalato verso Los Angeles vincendo le prime tre partite. Quindi mercoledì il successo della speranza dei Bronx Bombers in gara 4 per 11-4 a suon di fuoricampo (3) e basi rubate (5).

Difesa Yankees in bambola

Gli Yankees hanno sognato la clamorosa rimonta e fino a metà della quinta partita ci stavano anche riuscendo: avanti per 5-0 grazie ai fuoricampo di Judge (deludente fino a quel momento e comunque in tutta la serie finale), Chisholm jr e Stanton, al quinto inning si è consumato il “dramma” sportivo per tutti i tifosi newyorkesi. La difesa del manager Boone è andata letteralmente in bambola, i due idoli di casa, capitan Judge e il baby Volpe, hanno commesso due banali errori, quindi il lanciatore partente Cole, fino a quel momento dominante, non ha completato nel modo corretto un gioco difensivo e i Dodgers, quasi spacciati, hanno realizzato 5 punti portandosi così in parità.

Los Angeles città regina dello sport

Gli Yankees hanno provato un nuovo allungo al sesto, ma all’ottavo, sotto per 5-6, i californiani hanno segnato due punti che gli hanno permesso di andare sul 7-6, vantaggio poi difeso al nono inning dal lanciatore vincente di gara2, Walker Buehler, tornato a pieno regime in questo 2024 dopo un anno e mezzo fermo ai box. Buehler è stato schierato dal manager Roberts come closer e ha eliminato tre battitori di seguito - Volpe, Wells e Verdugo, questi ultimi due per strike out - regalando così ai Dodgers il successo per 4 incontri a 1 e l’ottavo titolo della propria storia, come i San Francisco Giants. Gli Yankees restano lontani a quota 27, ma questa è un’altra storia. I Dodgers confermano il trend positivo della città degli angeli. Gli ultimi dieci anni sono stati densi di successi per le squadre professionistiche di Los Angeles che hanno fatto la città regina dello sport made in USA.