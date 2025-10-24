Tuttosport.com

Toronto sfrontata, Dodgers per il bis: al via le World Series

Si parte questa notte (alle 2 su Sky). I Blue Jays sono alla terza presenza. Forti della stella planetaria Ohtani, i campioni inseguono la doppietta che manca da 24 anni
Federico Masini
1 min
DodgersOhtaniWorld Series
Toronto sfrontata, Dodgers per il bis: al via le World Series© EPA

MILANO - Un’attesa lunga 32 anni. Questa notte - alle 2 italiane, diretta Sky Sport Uno e Arena (201 e 204) - al Rogers Stadium di Toronto, una volta conosciuto come SkyDome, prenderanno il via le World Series 2025, la 121ª edizione delle finali delle Major League Baseball. In campo i padroni di casa dei Toronto Blue Jays, alla loro terza partecipazione. I canadesi non arrivano all’ultimo atto del campionato dal 1993, quando si imposero contro i Philadelphia Phillies; mentre

