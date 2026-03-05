Vai Italia! Outsider tra i giganti

È iniziato nella notte appena trascorsa con la partita fra Australia e Cina Taipei al Tokyo Dome il World Baseball Classic 2026, il mondiale di baseball organizzato dalla Major League. Siamo giunti alla sesta edizione e finora a farla da padrone è stato il Giappone, vincitore nel 2006, 2009 e nell’ultima apparizione nel 2023 quando si prese la scena Shohei Ohtani, il miglior giocatore del mondo, oggi stella dei Los Angeles Dodgers bi-campioni della Mlb. Il torneo si