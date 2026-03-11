L'Italia fa la storia! Battuti gli Stati Uniti nel baseball

A Houston, l'Italia ha fatto la storia: battendo per 8-6 gli Stati Uniti, la Nazionale di Francisco Cervelli ha ottenuto un risultato destinato a restare nella leggenda del baseball nazionale. Sebbene non si sia trattato della prima vittoria contro gli Usa, mai gli Azzurri avevano battuto gli Stati Uniti con in campo tutti i giocatori che disputano la Major League Baseball, e mai a questo livello. L'Italia è andata in vantaggio di 8 punti, trascinata dai lanci di Lorenzen e dai fuoricampo di Teel , Antonacci e Caglianone , e di evitare la poderosa rimonta di una nazionale con un lineup fenomenale, chiudendola con Weissert sul monte chiamato a eliminare Henderson e Judge , niente meno. Comunque andrà il percorso azzurro al Classic - decisiva sarà la partita contro il Messico - questa serata texana resterà indimenticabile.

L'ottimo inizio sotto gli occhi dell'ambasciatore

Alla presenza dell'Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman J. Fertitta, originario di Houston e ospite della Nazionale al Daikin Park, e del Console Mauro Lorenzini, la gara comincia con McLean, super prospetto dei New York Mets, autore di un ottimo 2025 all'esordio in MLB, che dispone a piacimento del box azzurro nel primo inning e per due eliminazioni nel secondo, rapido e puntuale, ma l'Italia in battuta ha freschezza e potenza e, subito dopo, Teel scaraventa all'esterno sinistro la fastball del pitcher dei Mets battendo il fuoricampo dell'1-0. Caglianone viene poi colpito e va in prima e, quando tocca ad Antonacci, è un altro homer per una ripresa da tre punti che Lorenzen conserva al meglio, con una partita a dir poco impeccabile sul monte di lancio.

Il sacrificio di Teel e il trionfo azzurro

Il mancino Yarbrough va sul monte statunitense nella parte alta del quarto inning, e Caglianone delizia i 30 mila del Daikin Park con il suo primo fuoricampo dal Classic, consentendo il punto anche a Teel andando sul 5-0. Dopo quattro riprese e due eliminazioni si chiude il debutto azzurro di Lorenzen, sostituito da Altavilla. Teel batte un doppio rimbalzante che si rivela letale: arriva in seconda, ma la smorfia di dolore è il campanello d'allarme dell'infortunio muscolare. Sacrificio non vano, perché dalla parte alta del sesto arrivano altri tre punti per l'8-0, con la difesa americana tutt'altro che impeccabile, al punto che anche il pubblico non nasconde più la propria disapprovazione, salvo riaccendersi per il solo homerun dell'8-1 di Henderson che invita Cervelli a mandare sul monte il mancino La Sorsa. Dopo è il turno di Jacob, che però nella parte bassa del settimo incassa un fuoricampo da tre RBI di Crow-Armstrong che entusiasma gli Usa per l'8-4. Il Daikin Park diventa una bolgia. Bednar sul monte Usa si salva a basi cariche all'ottavo, Festa subisce tre valide con RBI di Anthony, ma Marinaccio chiude la ripresa a si arriva alla nona sull'8-5 per l'Italia. L'ultimo rilievo Usa è Miller e non sbaglia nulla. Crow-Armstrong batte il suo secondo fuoricampo (8-6). Toccano a Weissert gli ultimi due out, e sono pesantissimi, perché arrivano su Henderson e Judge. E' storia.