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Italia straordinaria, battuto Porto Rico: storica semifinale nel World Baseball Classic

Dopo le imprese contro gli Stati Uniti e il Messico gli azzurri si ripetono e volano tra le migliori quattro della competizione
1 min
Italia straordinaria, battuto Porto Rico: storica semifinale nel World Baseball Classic© APS

L'Italia scrive un'altra incredibile pagina di storia del baseball conquistando un posto tra le prime quattro del mondo nel World Baseball Classic, di fatto il Mondiale di questo sport. 8-6 il punteggio finale contro Porto Rico al Daikin Park di Houston, con gli Azzurri di Francisco Cervelli che rimangono imbattuti nel torneo e compiono un’altra impresa dopo i successi contro Usa e Messico nella prima fase.

Il match

Quattro punti nel 1° e 4 nel 4° poi la sofferenza finale, con Weissert che ha spento la rimonta dei caraibici. Nella notte tra lunedì e martedì (ore 1) sfida con la vincente di Venezuela-Giappone.

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