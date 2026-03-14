Italia straordinaria, battuto Porto Rico: storica semifinale nel World Baseball Classic

L'Italia scrive un'altra incredibile pagina di storia del baseball conquistando un posto tra le prime quattro del mondo nel World Baseball Classic, di fatto il Mondiale di questo sport. 8-6 il punteggio finale contro Porto Rico al Daikin Park di Houston, con gli Azzurri di Francisco Cervelli che rimangono imbattuti nel torneo e compiono un’altra impresa dopo i successi contro Usa e Messico nella prima fase.

Il match

Quattro punti nel 1° e 4 nel 4° poi la sofferenza finale, con Weissert che ha spento la rimonta dei caraibici. Nella notte tra lunedì e martedì (ore 1) sfida con la vincente di Venezuela-Giappone.