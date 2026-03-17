Baseball, sfuma il sogno dell'Italia: in finale ci va il Venezuela

Si ferma in semifinale la corsa dell'Italia al World Baseball Classic. Gli Azzurri sono stati infatti sconfitti per 4 a 2 dal Venezuela che si qualifica per la finale del torneo, dove affronterà gli Stati Uniti. I ragazzi di Francisco Cervelli hanno dato tutto ma stavolta non è stato abbastanza: 5 valide contro le 8 del Venezuela e un ko avvenuto in rimonta con i tre punti decisivi incassati al settimo inning. I sudamericani si sono così confermati la bestia nera degli Azzurri al Classic, avendo vinto il sesto confronto su sei nel torneo, ma per l'Italia si è trattato comunque di un'edizione nella quale la squadra è stata capace di riscrivere la storia battendo Messico e Stati Uniti nella Pool B, chiusa a punteggio pieno, e Porto Rico in semifinale, per un totale di cinque vittorie in sei gare. Dopo un primo inning da zero punti il cui highlight è stato un doppio gioco della difesa azzurra (Marsee-Pasquantino sul fly-out di Arraez), è al secondo attacco dell'Italia che il punteggio si è mosso.