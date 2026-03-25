Superstar Ohtani va a caccia del tris

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Dopo la “sbornia” mediatica che ha accompagnato le fasi finali del World Baseball Classic, conclusosi la settimana scorsa con il successo del Venezuela in finale contro gli Stati Uniti - partita che è stata vista negli Usa da 10.8 milioni di telespettatori contro i 10.2 di media che avevano seguito le sette gare delle finals Nba 2025 fra Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers -, questa notte, all’1 italiana diretta su Netflix, scatterà la stagi
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