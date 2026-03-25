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Superstar Ohtani va a caccia del tris

Stanotte, all’1ª su Netflix, scatta la stagione 2026 di Major League con Giants-Yankees. I LA Dodgers in corsa per il terzo titolo di fila che non si verifica dal 1998-2000. In rosa anche Turcker e Diaz
Federico Masini
1 min
Superstar Ohtani va a caccia del tris© Getty Images

Dopo la “sbornia” mediatica che ha accompagnato le fasi finali del World Baseball Classic, conclusosi la settimana scorsa con il successo del Venezuela in finale contro gli Stati Uniti - partita che è stata vista negli Usa da 10.8 milioni di telespettatori contro i 10.2 di media che avevano seguito le sette gare delle finals Nba 2025 fra Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers -, questa notte, all’1 italiana diretta su Netflix, scatterà la stagi

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