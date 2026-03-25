Superstar Ohtani va a caccia del tris

Dopo la “sbornia” mediatica che ha accompagnato le fasi finali del World Baseball Classic, conclusosi la settimana scorsa con il successo del Venezuela in finale contro gli Stati Uniti - partita che è stata vista negli Usa da 10.8 milioni di telespettatori contro i 10.2 di media che avevano seguito le sette gare delle finals Nba 2025 fra Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers -, questa notte, all’1 italiana diretta su Netflix, scatterà la stagi