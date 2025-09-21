Bocce, Italia oro nella Petanque ai mondiali di Roma

L'Italia della petanque è tornata sul tetto del mondo. Dopo l'oro di Digione dello scorso anno la nazionale italiana, guidata dai ct Mosè Nassa e Riccardo Capaccioni, dal capo delegazione Moreno Rosati, ha conquistato una medaglia d'oro nell'Individuale maschile. Nella finale dei Campionati del Mondo di Petanque, andati in scena nell'area del Galoppatoio di Villa Borghese a Roma, organizzati dalla federazione italiana bocce col sostegno dei ministeri Sport e Ambiente, di Regione Lazio e di Roma Capitale, il pluricampione classe 1994 di Bordighera è riuscito a battere anche il malgascio Joseph Ramnointiara per 13-8. In semifinale, Diego Rizzi aveva sconfitto l'olandese Kees Koogje per 13-11.