Bocce, Italia oro nella Petanque ai mondiali di Roma

L'Italia della petanque è tornata sul tetto del mondo. Dopo l'oro di Digione dello scorso anno la nazionale italiana, guidata dai ct Mosè Nassa e Riccardo Capaccioni, dal capo delegazione Moreno Rosati, ha conquistato una medaglia d'oro nell'Individuale maschile. Nella finale dei Campionati del Mondo di Petanque, andati in scena nell'area del Galoppatoio di Villa Borghese a Roma, organizzati dalla federazione italiana bocce col sostegno dei ministeri Sport e Ambiente, di Regione Lazio e di Roma Capitale, il pluricampione classe 1994 di Bordighera è riuscito a battere anche il malgascio Joseph Ramnointiara per 13-8. In semifinale, Diego Rizzi aveva sconfitto l'olandese Kees Koogje per 13-11.
Le parole di Roberto Favre
La seconda medaglia azzurra, quella di bronzo, arriva dalla coppia maschile composta da Alessio Cocciolo e Diego Rizzi. "Un'emozione indescrivibile. Diego Rizzi conquista il primo, storico oro mondiale nell'individuale per l'Italia. Per me, alla mia prima manifestazione ufficiale da Presidente FIB, è un esordio davvero speciale che mi riempie di orgoglio e gioia. Per Diego si tratta del terzo titolo mondiale senior, il quinto in assoluto contando anche i due ottenuti da Under 18: un campione straordinario che scrive un'altra pagina di storia della nostra pétanque" ha dichiarato il presidente della FIB Roberto Favre.