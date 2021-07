Infarto per Antonio Rossi: è ricoverato ma non è grave

COMO - Tanta paura e per fortuna solo quella. Antonio Rossi, l'ex campione olimpico di canoa, domenica scorsa è stato colpito da un infarto mentre era in Veneto, dove stava correndo una mezza maratona. L'attuale sottosegretario della Regione Lombardia, con delega allo Sport, è stato sorpreso da un malore ed è stato ricoverato all'ospedale Sant'Anna di Como, dove si trova ancora, dopo aver ricevuto le prime cure presso l'ospedale di Conegliano (Treviso). Nulla di grave, la sua situazione clinica appare sotto controllo e nei prossimi giorni sarà dimesso. Rossi in carriera ha vinto due ori ad Atlanta e uno a Sydney, cinque medaglie olimpiche ed è stato anche portabandiera azzurro.