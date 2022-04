Canoa, nazionale ucraina all'Idroscalo di Milano

MILANO - L'accoglienza passa anche dallo sport. E così la Città metropolitana di Milano apre le porte dell'Idroscalo ai canoisti ucraini per una sfida a tutta velocità nel bacino del " mare di Milano ", dall'importante risvolto sociale. Per la prima volta dall'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina , infatti, i canoisti ucraini torneranno ufficialmente in gara nell 'ICF International Race di canoa velocità, in programma dal 29 aprile al 1° maggio proprio all'Idroscalo milanese.

Grande occasione di sport

Un'occasione di sport, ma anche di accoglienza in una fase storica e sociale complessa che vede una consistente del popolo ucraino in fuga dalla guerra e un'importante risposta d'accoglienza che vede alla regia le istituzioni (tra cui, appunto, la Città metropolitana di Milano) e in prima linea numerose associazioni e realtà del mondo del volontariato. Fin dai primi giorni dell'invasione da parte della Russia in Ucraina, il presidente della Fick (Federazione Italiana Canoa Kayak), Luciano Buonfiglio si è messo in contatto con il numero uno della Federazione ucraina Igor Slivinskiy, offrendosi di ospitare la Nazionale ucraina in Italia, creando una sorta di ponte solidale all'insegna dello sport e della collaborazione.