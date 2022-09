Torna l'Adigemarathon: appuntamento il 16 ottobre

Nel 2019 vinse la Repubblica Ceca

Le gare si disputeranno sulla distanza di 35 km. Scenderanno in acqua le giovani promesse della mezza maratona ed i partecipanti al campionato italiano assoluto rafting categoria R6. Nell'edizione 2019, ultima disputata, sventolò la bandiera ceca dopo 35 chilometri di pura adrenalina. Allo sprint di Pescantina, dopo un epico duello, il K2 olimpico senior ceco Mojzisek/Zavrel dell'Usk Praga tagliò il traguardo in 2 ore 3 minuti e 3 secondi con appena un secondo di vantaggio sul K2 olimpico senior del Cus Milano dei campioni italiani Under 23 Giulio Bernocchi e Stefano Angrisani.