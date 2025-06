La Val di Sole ospita gli Europei di canoa discesa

Mezzana (TN), 3 giugno 2025 – Un territorio dalle enormi potenzialità sportive, su cui sorge un tracciato naturale – il torrente Noce – di straordinario impatto, tanto da figurare come uno dei migliori campi di gara al mondo. Non a caso, è stato selezionato dal prestigioso portale «Kayaking Holidays» come uno dei primi dieci corsi d’acqua a livello globale e primo in Europa per la pratica del kayak. La canoa internazionale è tradizionalmente protagonista nel territorio della Val di Sole con le numerose discipline dell’acqua mossa. E lo sarà di nuovo da domani a domenica, quando allo stadio fluviale di Mezzana andranno in scena i Campionati Europei di Canoa Discesa.

Il calendario, fittissimo, sarà arricchito da due gare di Coppa del Mondo di rafting (discesa e RX), i Campionati Italiani assoluti di rafting slalom, due gare nazionali senior e Under 19 di rafting discesa e RX, nonché due competizioni nazionali di canoa slalom e kayak cross. Per ben 5 giorni, dunque, i più forti atleti di discesa, slalom e rodeo si sfideranno per contendersi i vari titoli continentali in palio. Non si tratta certo di una novità, visto che nel corso dei decenni campioni olimpici e mondiali hanno dato spettacolo proprio nelle stimolanti acque del Noce, che nel 2023 avevano ospitato una tappa di Coppa del Mondo di canoa discesa e l’Eurocup di rafting.

Un legame ormai inscindibile

“Siamo entusiasti di ospitare un evento di così alto livello internazionale. La presenza di atleti di calibro mondiale e delle competizioni che li vedono protagonisti rappresenta una inestimabile opportunità di visibilità per il nostro territorio, in grado di attirare appassionati, turisti e media da tutto il mondo. Questo appuntamento, oltre a mettere in risalto la nostra spiccata vocazione per gli sport d’acqua e l’outdoor, genera altresì significative ricadute economiche per le attività locali, dall’ospitalità alla ristorazione, fino ai numerosi servizi legati al turismo sportivo. È un momento di grande impulso per la comunità, che conferma la Val di Sole come meta d’eccellenza per gli amanti dell’avventura e della natura”, analizza Luciano Rizzi, presidente dell’Azienda per il Turismo Val di Sole.

Il primo evento di rilievo internazionale risale infatti al 1993, quando in Val di Sole si svolsero i Campionati Mondiali di canoa-kayak di discesa e slalom. Per l’imminente rassegna sono iscritti 150 atleti in rappresentanza di 16 Nazioni, con un entourage di circa 120 persone tra tecnici ed accompagnatori, nonché numerosi supporter che verranno accolti dalla consueta ospitalità della Val di Sole.

Il programma delle gare

Il programma sarà aperto, domani mercoledì 4 giugno, dalla prova individuale di canoa discesa (classica). Giovedì sarà la volta delle gare a squadre (classica e sprint). Venerdì toccherà alle batterie della discesa sprint individuale e al rafting slalom. Sabato, dopo le qualifiche del kayak cross e rafting, si disputeranno la finale della discesa sprint e il rafting downriver, seguite dalla cerimonia di premiazioni. Domenica, la rassegna terminerà con il rafting RC Knock Out e il kayak cross (batterie e finali). Oltre alle gare, sono previste varie iniziative collaterali, all’insegna dell’aggregazione e del divertimento, come il party della sera del sabato (alle 21), subito dopo le premiazioni.

Adrenalina o relax: l’acqua è comunque protagonista

Non è però solo grazie ai grandi eventi che la Val di Sole si è imposta come una destinazione di riferimento per le discipline fluviali: il torrente Noce, coi suoi 28 chilometri navigabili, presenta infatti peculiarità che lo rendono adatto per la pratica a tutti i livelli, dai campionissimi fino ai principianti, ovviamente seguiti da una guida professionista che prima di iniziare la discesa fornisce consigli utili e indicazioni tecniche essenziali per divertirsi in totale sicurezza. Il rafting è una delle attività più quotate. Il motivo è presto spiegato: il Noce, secondo il National Geographic, è tra i 10 migliori fiumi al mondo per dedicarsi a questo elettrizzante sport estremo, in compagnia di amici, famiglia o colleghi di lavoro, creando così originalissimi team building, oppure formando equipaggi con altre persone da conoscere sul posto.

E se le acque del Noce sono perfette per chi vuol fare il pieno di adrenalina con la canoa, quelle placide del lago di Santa Giustina fanno invece al caso di chi mette al primo posto la curiosità di scoprire luoghi incantevoli da un punto di vista particolare: in kayak, pagaiando in totale relax tra i profondissimi canyon scavati dal torrente Novella. E poi c’è l’hydrospeed, che tra gli sport fluviali è quello che prevede un contatto più ravvicinato con l’acqua: chi vi si cimenta è infatti completamente immerso nel fiume, vivendo la sensazione di essere un tutt’uno con le onde. Consiste nel disegnare particolari traiettorie maneggiando un bob fluviale, seguendo il flusso della corrente.

“Il legame tra la Val di Sole e l’acqua non si esaurisce nei grandi eventi sportivi: è un rapporto quotidiano, profondo, che attraversa il nostro territorio e ne definisce l’identità. Le discipline fluviali praticate sul torrente Noce non sono soltanto attività ricreative, ma strumenti per vivere l’ambiente in modo rispettoso, immersivo e sostenibile. Lo sport in acqua ci insegna ad ascoltare il torrente, a seguirne i ritmi, a riconoscerne la forza e la fragilità. In Val di Sole, l’acqua è molto più di un’attrazione: è un bene da tutelare, un ecosistema da valorizzare con responsabilità, anche attraverso una fruizione sportiva che promuove consapevolezza ambientale”, evidenzia Fabio Sacco, direttore dell’Azienda per il Turismo Val di Sole.

Gli Icf Wildwater Canoeing European Championships sono organizzati da European Canoe Association, Federazione Italiana Canoa Kayak, Canoe & Rafting Pescantina Bussolengo, Azienda per il Turismo Val di Sole e Consorzio Mezzana Marilleva, con il fondamentale supporto della Provincia Autonoma di Trento e Comune di Mezzana. Tutte le info sono consultabili su questa pagina: https://www.visitvaldisole.it/it/eventi/coppa-del-mondo-canoa