“I Mondiali riusciti al top. L’Italia fa le cose per bene”  

Nell’ultima giornata degli Icf Canoe Sprint & Paracanoe World Championships 2025 di Milano, all’Idroscalo, l’Italia ha centrato due argenti. Nel K1 5000 ha portato il nome della fiorentina Susanna Cicali, nella paracanoa nel KL2 200 quello del livornese Christian Volpi. La Cicali ha iniziato subito la lotta per il secondo gradino del podio. Alla fine lo score ha detto 23’54”97. Davanti a lei la svedese