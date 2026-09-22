Ferrazzi: "Sfida a papà". Horner: "Cuor di madre"

E’ un’Italia che arriva agli Europei di canoa Slalom e Kayak Cross, in programma a Ivrea da dopodomani a sabato, da dominatrice della stagione e con i galloni della favorita. 4 ori, 2 argenti e 5 bronzi tra mondiale e le tappe del circuito di Coppa del Mondo - in cui Xabier Ferrazzi ha riportato nel nostro Paese il titolo generale dopo 16 anni - sono un biglietto da visita deluxe per la nazionale del direttore tecnico Daniele Molmenti. «Devo anco