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Ferrazzi: "Sfida a papà". Horner: "Cuor di madre"

Xabier: "I trofei vinti da mio padre uno stimolo: ci scherziamo sopra". Stefanie: "Io quasi subito in acqua dopo il parto ma penso al mio Jan"
Enrico Capello
1 min
Ferrazzi: "Sfida a papà". Horner: "Cuor di madre"

E’ un’Italia che arriva agli Europei di canoa Slalom e Kayak Cross, in programma a Ivrea da dopodomani a sabato, da dominatrice della stagione e con i galloni della favorita. 4 ori, 2 argenti e 5 bronzi tra mondiale e le tappe del circuito di Coppa del Mondo - in cui Xabier Ferrazzi ha riportato nel nostro Paese il titolo generale dopo 16 anni - sono un biglietto da visita deluxe per la nazionale del direttore tecnico Daniele Molmenti. «Devo anco

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