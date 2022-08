Perini e il 4 di coppia pesi leggeri: doppio oro europeo

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Due ori per il canottaggio azzurro agli Europei di Monaco di Baviera. La prima la porta a casa Giacomo Perini nel singolo PR1 maschile. Parte subito velocemente l'azzurro e si porta al comando davanti al campione paralimpico ucraino e allo sculler britannico. L'italiano insiste sul suo passo e transita primo ai 500 metri e allunga il distacco a metà gara, mentre al secondo posto transita la Gran Bretagna seguita, a breve distanza dalla barca ucraina. Con una barca di vantaggio Perini continua la sua corsa verso il traguardo e al passaggio dei 1500 metri è primo con 6.65 di vantaggio sull'Ucraina che, nel frattempo aveva ricuperato sul britannico. Il finale è tutto azzurro con Giacomo Perini che si staglia in avanti e va a vincere il titolo europeo nel singolo PR1 maschile con 7.36 di distacco sull'Ucraina e 15.27 sulla Gran Bretagna. Un titolo storico per l'Italia. Medaglia d'oro anche nel quattro di coppia pesi leggeri maschile. Antonio Vicino, Martino Goretti, Niels Torre e Patrick Rocek fermano il cronometro a 6.17.83, precedendo la Germania a 6.24.14.