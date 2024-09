Paralimpiadi: Perini, squalifica incredibile e bronzo tolto all'Italia! Il ricorso...

L'annullamento del bronzo di Giacomo Perini nella gara maschile Pr1 del canottaggio è dovuto a un errore umano. L'atleta, che aveva conquistato il bronzo nella gara Pr1 alle Paralimpiadi di Parigi, ha dimenticato infatti sull'imbarcazione il suo cellulare nella borsa personale. La norma prevede che l'atleta non può portare in barca attrezzature elettroniche con cui trasmettere e ricevere pure se non si utilizzano. La Federazione sta predisponendo il ricorso.

Perini e il bronzo 'annullato'

L'azzurro, a lungo in testa, aveva chiuso al terzo posto in 9'16"38 alle spalle del britannico Benjamin Pritchard, oro in 9'03"84, e dell'ucraino Roman Polianskyi, argento in 9'14"47. Poi, però, è arrivato l'annullamento del bronzo.